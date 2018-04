Problemas de saúde afectam o dia-a-dia de um terço dos portugueses

Em 2016, 24,1% das pessoas com mais de 16 anos residentes na UE afirmavam enfrentar dificuldades nas suas actividades diárias devido a problemas de saúde prolongados. Em Portugal esse valor era de 30%, o terceiro mais elevado entre os Estados-membros, revela o Eurostat esta quarta-feira.

A Letónia era o país onde uma maior fatia da população se queixava destes problemas (37,4%), seguindo-se a Áustria (34,2%) e Portugal.

No extremo oposto, apenas 12,5% dos suecos e 12,9% dos malteses apresentavam queixas.

Os dados divulgados mostram ainda que um sexto (16,7%) dos inquiridos na UE referia sofrer de alguma forma de limitações físicas relacionadas com a saúde, enquanto 7,4% indicava sofrer de limitações graves. Em Portugal, 24,8% queixava-se de alguma limitação e 8,2% referia ter limitações graves.

Apenas 21,7% dos homens na UE indicava ter alguma limitação, valor que compara com 26,2% das mulheres inquiridas.

Em Portugal, 27,9% dos homens apresentava queixas, um valor muito inferior aos 37,6% das mulheres.

Os dados indicam também uma correlação entre os rendimentos e a prevalência de queixas. Assim, 29,8% dos inquiridos na UE pertencentes ao escalão de menores rendimentos apresentava queixas, valor que caía para 16,4% no escalão de maiores rendimentos.

Em Portugal, entre as pessoas de menores rendimentos as queixas eram de 42,4%, ao passo que nos mais ricos apenas 24,6% indicava alguma limitação.

Recentemente, o Eurostat publicou dados sobre a percepção de saúde dos europeus. Portugal surgia como o segundo país da Zona Euro onde mais pessoas indicavam sentir-se de má ou muito má saúde.