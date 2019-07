O responsável de um dos maiores hospitais do país admite que ainda não sabe "claramente o grau de autonomia" que vai ter pois ainda está a discutir com a tutela o plano de atividades e orçamento para os próximos três anos.

O plano de reforço de autonomia dos hospitais anunciado pelo Governo poderá gerar uma poupança "que pode ir acima dos 10%, seguramente" nas despesas do Centro Hospitalar de São João. Quem o diz é o presidente do conselho de administração, Fernando Araújo.Em entrevista ao Negócios/Antena 1, o ex-secretário de Estado de Adalberto Campos Fernandes admite que o plano ainda não estará a funcionar em pleno no próximo ano, já que ainda estão a discutir com a tutela o plano de atividades e orçamento para os próximos três anos."Neste momento, não está ainda definido claramente o grau de autonomia que iremos ter, mas gostava ter autonomia com responsabilidade e que fosse avaliado e se não correm bem me mandassem de volta ver doentes", afirma o ex-governante.