Vacinas contra a covid: Quem paga não é quem manda

Os Estados gastaram, pelo menos, 86,5 mil milhões de euros no desenvolvimento das vacinas contra a covid-19 em 2020, num esforço global que sobe para 93 mil milhões se consideradas também as terapêuticas contra esta doença. Sete em cada dez euros foram gastos pelos EUA (32%), pela União Europeia (24%) e pelo Japão e Coreia do Sul (13%).





