Segurança Social acusada de recusar apoios a independentes “sem justificação”

Depois de meses há espera, trabalhadores a recibos verdes receberam uma resposta negativa de acesso ao apoio por redução de atividade. As queixas estão a chegar à associação Precários Inflexíveis, que entende que as recusas estão mal fundamentadas.

"Trabalhador independente não exclusivo"; "qualificação não cumpre os requisitos da medida"; "trabalhador não cumpre a condição de acesso ao apoio". Estas são respostas que aparecem na Segurança Social Direta a trabalhadores independentes que estiveram meses à espera que o pedido de apoio deixasse de estar em "análise".





A descrição é feita pela associação Precários Inflexíveis, que numa nota colocada no seu site critica as "justificações lacónicas".



"A falta de informação rigorosa e clara, com referências explícitas à situação concreta e às respetivas normas legais que justificam os indeferimentos, impede a compreensão e dificulta a eventual contestação destas decisões", alega.