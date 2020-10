Segurança Social penhora por dívidas que nunca existiram

Dívidas cobradas que nunca existiram, penhoras acima do que a lei permite, devoluções tardias. Provedora de Justiça arrasa as execuções de dívidas da Segurança Social e avança com recomendações urgentes.

Segurança Social penhora por dívidas que nunca existiram









