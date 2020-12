Subsídio de desemprego mais acessível só chegou a 600 pessoas

Com o orçamento suplementar, o período de descontos exigidos para aceder ao subsídio baixou de 12 para seis meses. Mas as regras de implementação da medida reduziram beneficiários, deixando-a aquém do anunciado.

