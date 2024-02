227 milhões para o Algarve ainda ter água em 2024

Com as barragens a 25% da capacidade, o Governo vai cortar 15% no consumo urbano e no turismo algarvio e 25% na agricultura. Agora explica como o vai fazer e já aprovou as ajuda financeiras.



Em 2023, o consumo urbano de água no Algarve foi acima do esperado, numa situação já de seca no território. Nuno Alfarrobinha Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt | Diana do Mar dianamar@negocios.pt 21:57







Depois de o Governo ter apresentado há três semanas os traços gerais do plano para que o Algarve possa chegar ao fim de 2024 com água nas torneiras, o detalhe das medidas de contingência para combater a seca chegaram à região nesta quinta-feira chuvosa, já depois de o sol se pôr. Às mãos da Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve (CSHA), que reúne mais de mil entidades e agricultores ... ... Saber mais Algarve água cortes consumo turismo

