Agricultores acusam Governo de falhar execução do Programa Nacional de Regadios

Leia Também Programa Nacional de Regadios tem 127 milhões por executar

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) acusa o Governo de falhar a execução do Programa Nacional de Regadios e ainda de iludir a opinião pública com a sua prorrogação, apontando queEm comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a CNA faz referência à resolução de Conselho de Ministros , publicada a 29 de dezembro em Diário da República, que"Oe uma aposta no regadio público, no entanto a realidade é bem diferente", diz a organização com sede em Coimbra, sinalizando que se contabilizado o investimento total até 2028 há um reforço, mas que "grande parte deveria ter sido executado até 2023"."Em algumas situações poder-se-á mesmo dizer que o tempo para realizar a obra duplicou", frisa, apontando que o anterior Plano Nacional de Regadios, aprovado por resolução do Conselho de Ministros, em 2018, previa uma execução de 560 milhões de euros até final de 2023, mas que "o que se passou foi bem diferente", já queou seja, 218 milhões de euros.Agora,, lamenta a CNA, vincando que "a falta de investimento no regadio e a não execução dos projectos são gravíssimas para o setor e para o país, ainda mais num contexto de alterações climáticas, com fenómenos climáticos cada vez mais frequentes e prolongados".Para a CNAque, além de uma suborçamentação crónica do Ministério, não executa mesmo quando está orçamentado. São anúncios sobre anúncios, milhões que se apregoam vezes sem conta, mas que tardam em ser executados ou aplicados como estavaprevisto"."A aposta no regadio é essencial para o desenvolvimento da agricultura e do país e, para isso,e com capacidade para dar respostas às necessidades da agricultura e do mundo rural", conclui.