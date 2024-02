Agricultores: CAP organiza debate para amarrar partidos a compromissos, enquanto CNA volta à rua

As duas maiores organizações de agricultores, arredadas do movimento civil que levou a revolta dos campos para as cidades, voltam ao palco público. CAP organiza debate com partidos e CNA avança com manifestação.

Agricultores: CAP organiza debate para amarrar partidos a compromissos, enquanto CNA volta à rua









