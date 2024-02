Governo aprova apoios de 320 milhões para agricultores por causa da seca e subida dos custos de produção

Leia Também Barragens do Algarve têm menos 30% de água do que há um ano

O Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira em comunicado a. A este montante acrescem aindapara assegurar níveis mínimos de manutenção e exploração das infraestruturas públicas".Na mesma resolução, o Conselho de Ministros. Neste contexto, aprovou também umde modo a permitir ultrapassar as necessidades essenciais da época do Verão e terminar o ano de 2024 com reservas para 2025", refere ainda o mesmo comunicado."Para além de medidas estruturais que se encontram em curso,, salienta o Conselho de Ministros.A resolução aprovada esta quinta-feira determina ainda aHá três semanas, e na sequência da 18.ª reunião da Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, o Governo anunciou em Faro queNessa altura, o ministro do Ambiente e Ação Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, descreveu a situação no sul do país como "grave" e apelou ao empenho de todos os setores para garantir que as reservas de água se mantêm no próximo ano. "Se nada for feito para moderar o consumo, vamos chegar ao final do ano sem água para abastecimento público" no Algarve, referiu o ministro, que presidiu à reunião juntamente com a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.De acordo com o ministro do Ambiente,Duarte Cordeiro acrescenta que há uma "necessidade objetiva" de tomar medidas para garantir que haja água na região em 2025. O ministro disse ainda não estarem previstas quaisquer compensações pelos cortes de água impostos ao setor do turismo no Algarve, justificando esta decisão com o facto de não existirem restrições "ao desenvolvimento da atividade".Quanto ao comércio, Duarte Cordeiro explicou que está ainda a ser avaliada a capacidade do Governo implementar medidas que restrinjam alguma atividade comercial e só nesse caso serão equacionadas compensações.A necessidade de impor cortes de água no Algarve foi decidida pelaEstas medidas deverão ser aplicadas por municípios, Águas do Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas e setor do turismo.