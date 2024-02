Água: Contra transvases, dessalinizadoras e barragens. seis movimentos escrevem aos partidos

"Não aos transvases entre bacias hidrográficas", "não aos projetos sustentados num aumento do consumo de água", como dessalinizadoras, "não à proliferação de barragens e açudes". Estas são três das 15 reivindicações que seis movimentos fizeram constar de um manifesto enviado, esta quarta-feira, a todos os partidos políticos com assento parlamentar, a poucas semanas das eleições legislativas, marcas para 10 de março.



As 15 reivindicações pelos rios e pela água são subscritas por mais de 70 organizações, que incluem organizações não governamentais, associações e municípios, assim como cidadãos a título individual que fazem parte de um conjunto de seis movimentos com representatividade nas principais bacias hidrográficas do país (AMORA, Mondego Vivo, #MovRioDouro, MUNDA, PAS e proTEJO).





"Irrefletida, deliberada e inconscientemente foram ignorados os avisos fundamentados, sobretudo a partir dos anos setenta do século passado. E assim chegámos à situação que nos coloca no limiar da sobrevivência face à rapidez das alterações climáticas e, em particular, face à degradação da quantidade e qualidade das águas superficiais e subterrâneas e respetivos ecossistemas", começam por avisar os movimentos aos partidos políticos, noprioritariamente sobre as causas como forma de combater os efeitos.Na lista de 15 reivindicações as organizações manifestam-se, desde logo, contra os transvases entre bacias hidrográficas. A razão?, referem, argumentando quede, por exemplo, Trás-os-Montes onde, no passado recente, tem sido necessário o fornecimento de água à população através de autotanques e onde várias explorações agrícolas tiveram que suportar uma carência de água extrema".O segundo apelo vai no sentido do combate ao desperdício de água., o que por si só travaria a necessidade de aplicar medidas restritivas ao abastecimento (designadamente no Algarve) e evitar o recurso a novas fontes de captação", sustentam, apontando ser "também importante acelerar o reaproveitamento das águas residuais, ainda que em muitos casos isso exija uma profunda revisão das ETAR e a construção de linhas de distribuição de água alternativas".As organizações signatárias do documento estão também, sob o argumento de que "a definição de limites para o consumo de água é fundamental para a avaliar a viabilidade de novos projetos, nomeadamente na área agrícola cujas utilizações correspondem a 74% dos consumos totais". Além disso, em simultâneo,Neste sentido, uma das reivindicações está direcionada em específico para o projeto dedo Algarve com reflexos negativos nas pescas costeiras,", implicando ainda, advogam.Os seis movimentos estão aindapor entenderem ser "importante a defesa dos rios vivos e livres, com dinâmica fluvial adequada". "A remoção de barreiras e açudes obsoletos terá que ser uma prática constante", defendem, apontando ser "necessário promover alternativas à construção de novas barragens de regadio (programa nacional de regadios, Projeto Tejo, etc.), procurando alternativas como o armazenamento fora do leito do rio e culturas menos dependentes da água". Neste ponto, aliás, dizem também ser "fundamental criar regulamentação adequada para as barreiras que já existem de modo a corrigir as práticas de má gestão da água nas barragens"."As. As barragens não geram água e por isso agir sobre as causas passa por favorecer a vitalidade do ciclo da água, por todos os meios, nomeadamente através do coberto vegetal permanente, de soluções de engenharia natural e de práticas que favoreçam a infiltração de água nos solos", argumentam.Da missiva consta ainda um apelo à, assim como aocomo a Diretiva Quadro da Água ou a Lei da Água, e das medidas previstas nos Planos de Bacia Hidrográfica (PGRH). Pede-se assim a definição e implementação rigorosa de regimes de caudais ecológicos, de processos de recuperação ecológica e do efetivo controlo físico-químico e biológico dos efluentes libertados nos meios hídricos.Em simultâneo, os seis movimentos defendem também(ETAR) e de Tratamento de Água Residual Industrial (ETARI), aou ainda uma estratégia de desenvolvimento conduzida por planos nacionais de restauro fluvial, de eliminação de barreiras transversais, de erradicação de invasoras e de eficiência hídrica."Os movimentos ambientalistas reivindicam a introdução destas questões na campanha eleitoral, e a observação de um discurso com pensamento estratégico que represente um projeto viável de ação coletiva e individual responsável e com sentido de justiça intergeracional", concluem.