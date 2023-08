Incêndios: Governo anuncia "apoio imediato" a agricultores sem alimento para animais

Leia Também Seca dizima produção de cereais e ameaça pecuária

A ministra da Agricultura anunciou, esta sexta-feira, "apoio imediato" para os agricultores que ficaram sem alimentação para os animais depois de os incêns incêndios que atingiram os concelho de Odemira e Aljezur terem consumido pastos e forragens."Vamos disponibilizar apoio imediato para fazerem face à aquisição de alimentos para animais", revelou Maria do Céu Antunes, após uma visita a duas explorações agrícolas afetadas pelas chamas.Esse apoio extraordinário, à semelhança de outros do tipo concedidos no passado, não tem "um tecto máximo", sendo antes atribuído um valor por animal, "tendo em atenção o que consome". No entanto, "acrescentamos o fator inflação para podermos ser mais justos", adiantou a ministra, em declarações aos jornalistas, reproduzidas pela RTP.Assim, no caso dos bovinos a ajuda é de 38 euros e no dos ovinos será na ordem dos 25 a 28 euros, detalhou."Vamos fazer com que esse apoio chegue o mais rápido possível aos agricultores para fazerem face à destruição das pastagens", garantiu, dando conta de que os levantamentos dos prejuízos foram realizados, designadamente pelas direções regionais, câmaras e associações de agricultores, pelo que basta o preenchimento de um formulário para o efeito.Questionada sobre se esses valores são suficientes, Maria do Céu Antunes afirmou que para os agricultores é vista como "uma ajuda preciosa".Dez criadores de gado, com um efetivo de 300 vacas e 40 ovelhas foram afetados pelos incêndios que deflagraram na zona nos últimos dias, segundo a ministra.Maria do Céu Antunes adiantou ainda que, como tem sido norma, após terminar a época de incêndios vão ser abertas medidas de apoio ao restabelecimento do potencial produtivo das explorações agrícolas, com verbas do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), para ajudar os agricultores a suportar perdas com infraestruturas.