Mais de 184 mil agricultores candidatos ao PEPAC, menos 1% face a quadro anterior

Leia Também Governo flexibiliza candidaturas a apoios do PEPAC após queixas dos agricultores

Um total de 184.458 agricultores candidataram-se ao Pedido Único (PU2023) no âmbito do Plano Estratégico da Política de Agrícola Comum (PEPAC), o que corresponde a um montante de apoio na ordem dos 950 milhões de euros, anunciou, esta quarta-feira, o Ministério da Agricultura e da Alimentação.Trata-se de uma diminuição de 1% face ao anterior quadro comunitário de apoios que contou com 186.351 candidaturas, segundo dados facultados ao Negócios.O prazo para a entrega de candidaturas às ajudas do PEPAC, que vai colocar, entre 2023 e 2027, mais de 6.000 milhões de euros ao serviço da agricultura nacional, terminou na terça-feira, depois de três adiamentos, desde a abertura a 1 de março, na sequência de uma série de críticas sobre "erros" e "caos" no sistema."As prorrogações promovidas, tal como as flexibilizações implementadas, procuraram não só corresponder a todas as expectativas do setor agrícola, mas principalmente assegurar a resolução de um conjunto de constrangimentos naturalmente gerados pelo período de adaptação ao novo PEPAC, que implicou a adaptação às novas regras e medidas de apoio direto ao setor", justifica o ministério liderado por Maria do Céu Antunes, em comunicado enviado às redações."Foi um processo exigente, marcado por mudanças e por uma adaptação às alterações implementadas", diz a ministra, citada na mesma nota, agradecendo "a todos que contribuíram para alcançar dos objetivos estabelecidos e para que ninguém tenha ficado para trás. Da administração pública às confederações, foi sempre evidente o esforço, a dedicação e a disponibilidade para o diálogo".O Pedido Único consiste no pedido de pagamento direto das ajudas da Política Agrícola Comum (PAC), as quais incluem ajudas à produção, seguros e também os novos regimes ecológicos, que representam 25% do pacote de ajudas à produção, e as medidas de ambiente e clima.