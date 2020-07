Ministra da Agricultura diz que candidaturas ao PDR2020 se encontram em 'overbooking'

O dinheiro atribuído a projetos para além da dotação global vai permitir avaliar cerca de 2.500 candidaturas que se encontravam a aguardar decisão nos avisos de investimento agrícola, incluindo de jovens agricultores e na agroindústria, informou hoje a tutela, em comunicado, após uma reunião entre a governante e as confederações do setor."Estas candidaturas encontravam-se sem dotação orçamental e vão, agora, ser analisadas. Caso estejam reunidas as condições de aprovação, será viabilizado o seu financiamento", refere a nota divulgada.De acordo com o mesmo comunicado, os representantes do setor congratularam-se com esta solução, que "permitirá viabilizar um novo conjunto de investimentos"."Mais do que nunca, o investimento envolvido nestas candidaturas assume uma significativa importância para o setor e para o país", sublinhou a ministra da Agricultura, citada na nota de imprensa.No encontro, Maria do Céu Albuquerque pediu ainda às confederações contributos para a definição de apoio aos setores mais afetados pela pandemia, a integrar no PDR2020 na próxima reprogramação.Portugal viu reforçado em 5% o envelope financeiro para o período 2021-2027, depois de terem sido renegociadas as verbas para a Política Agrícola Comum.A reunião entre a ministra da Agricultura e as confederações do setor serviu para fazer um ponto de situação sobre o PDR2020, que vigora entre 2014 e 2020.