Exportações da Quintas de Melgaço crescem 80% apesar da queda no Báltico

A guerra na Ucrânia fez cair as vendas da Quintas de Melgaço para os países bálticos, mas este ano já prevê recuperar. A empresa detida por 530 produtores quer apostar agora no Japão, Coreia do Sul e Suécia.

