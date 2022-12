Só duas das 14 regiões vitivinícolas aumentaram produção este ano

A falta de água e as ondas de calor justificam a quebra na produção de vinho este ano, que afetou 12 das 14 regiões vitivinícolas do país. Só no Minho e na Beira Atlântico houve aumentos, superiores a 10%.

