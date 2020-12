ACAP: Fabricantes automóveis podem repensar investimentos em Portugal

O secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) alerta para o risco de medidas contra o setor automóvel, como a alteração dos benefícios fiscais na compra de híbridos, poderem ter impacto ao nível dos investimentos das fabricantes.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Helder Pedro refere que "um construtor poderá repensar os investimentos industriais no país" num cenário em que haja uma redução drástica do mercado automóvel português.O responsável considera que a mudança aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 terá um forte impacto nas vendas deste tipo de veículos que, sublinha, representam cerca de um quinto do mercado em Portugal."Neste momento são cerca de 20% as vendas de híbridos [convencionais] e híbridos plug-in e certamente reduzir-se-á para menos de metade", estima Helder Pedro.