Administradores da Porsche investigados no âmbito do dieselgate

As instalações da Porsche e da Audi foram alvo de bucas esta quarta-feira, 18 de Abril, por parte da polícia alemã, revela o site Aquela Máquina.

Em causa estão as investigações relacionadas com o escândalo de manipulação de emissões poluentes.

A mesma publicação adianta que, ao todo, foram 10 as instalações da Porsche alvo de buscas, de acordo com a Automotive News Europe". No terreno, a realizar esta operação estiveram 160 funcionários.



As autoridades admitiram estar a investigar três suspeitos, entre os quais um "membro do conselho de administração e um membro de topo da administração da Porsche AG".