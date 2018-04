Alto responsável da Porsche detido em escândalo VW

Reuters

Na sequência de buscas realizadas esta semana nos escritórios da Porsche, as autoridades detiveram Joerg Kerner, responsável pela divisão de motores da marca de desportivos. A Porsche integra o grupo Volkswagen (VW).

As buscas desta semana, que envolveram 160 agentes da polícia e 30 elementos do Ministério Público alemão, alargaram a dimensão do escândalo, revelado há quase três anos nos EUA, em que a Volkswagen falsificou dados das emissões de dióxido de carbono nos seus automóveis a diesel.

O também chamado "Dieselgate" custou à Volkswagen mais de 25 mil milhões de dólares (20.218 milhões de euros, ao câmbio actual) em multas, indemnizações e custas legais.

A fabricante alemã admitiu ter adulterado os resultados dos testes de emissões em 11 milhões de veículos a gasóleo em todo o mundo.

Os procuradores terão ordenado a detenção de Joerg Kerner por considerarem que existia o perigo de fuga, indica a Reuters, citando fontes próximas do processo.

As mesmas fontes referem que a investigação por suspeita de fraude tem como alvos Kerner, Michael Steiner, membro da administração da Porsche e responsável pela investigação e desenvolvimento, e um engenheiro que já não trabalha na empresa.

A detenção de Kerner foi noticiada em primeira mão pelo semanário alemão Bild am Sonntag.