Alfa Romeo faz renascer 33 Stradale. Edição limitada a 33 exemplares já está esgotada

Fabricado à mão na Carrozzeria Touring Superleggera, o novo 33 Stradale é uma edição exclusiva limitada a 33 exemplares, mas todos eles já vendidos. Dadas as características de personalização de cada unidade, não foi divulgado um preço-referência.



Para garantir a singularidade de cada modelo, foi criada a "Bottega", uma equipa de profissionais da Alfa Romeo que envolve os clientes desde o início, para começarem a criar em conjunto o seu próprio automóvel, único em cada detalhe, até à opção de ‘assinar’ pessoalmente o número do chassis.





Negócios em Arese, a convite da Alfa Romeo





Segundo o construtor italiano do grupo Stellantis, o novo 33 Stradale constitui o elo ideal entre os motores de combustão interna do passado e o futuro elétrico, conseguido através de uma reinterpretação rigorosa e respeitadora das características estilísticas do 33 Stradale de 1967.O novo modelo assume também o papel de manifesto da Alfa Romeo e antecipa alguns pormenores do futuro da marca.O projeto confirma a abordagem da Alfa Romeo à produção de edições limitadas exclusivas, através de processos artesanais, inovação tecnológica e profunda interação com os clientes.A nova edição especial da Alfa Romeo pode ser equipada com um motor V6 biturbo com mais de 620 cv ou pode vir associada a uma configuração elétrica BEV com mais de 750 cv. A performance é excelente em ambas as versões. A sua velocidade máxima é de 333 km/h e a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em menos de três segundos.A suspensão de braços duplos com amortecedores ativos e o sistema de elevação do eixo dianteiro asseguram o comportamento e o conforto de utilização esperados. O sistema de travagem Alfa Romeo Brake-By-Wire e os travões de carbono-cerâmica da Brembooferecem igualmente uma performance de alto nível.A estrutura em forma de H em alumínio e o monocoque em fibra de carbono garantem rigidez e leveza. Para assegurar as elevadas exigências de rigidez e segurança, foi concebida uma estrutura de tejadilho em fibra de carbono e alumínio, com portas do tipo borboleta com dobradiças especiais. As molduras das janelas também são feitas de fibra de carbono e o vidro traseiro é em policarbonato.Desenhado pelo Alfa Romeo Centro Stile, o novo 33 Stradale apresenta elementos de designda nova linguagem de estilo da Alfa Romeo. O exterior oferece um equilíbrio perfeito entre proporções, volumes e processamento das superfícies, e torna-se o epítome da "beleza necessária" da Alfa Romeo.A dianteira tem um volume poderoso e musculado, onde se destacam o emblemático escudo e as formas complexas dos faróis com a sua base elíptica.O perfil é dinâmico e esguio, com portas com abertura borboleta e duas grandes entradas de ar laterais. A carroçaria é projetada para a frente, com superfícies modeladas de acordo com os critérios típicos da expressão formal da Alfa Romeo.Além disso, graças à abertura angular das portas e ao grande tejadilho panorâmico envolvente, o condutor pode desfrutar de uma vista única, muito semelhante à do cockpit de um avião.A traseira é equilibrada pela frente sinuosa e a altura máxima não se situa ao nível do para-brisas, como em qualquer outro automóvel desportivo, mas sim a meio do tejadilho. A zona traseira, em particular, exprime a força do automóvel, graças à sua traseira truncada, ao grafismo em forma de V e aos faróis traseiros redondos. A eficácia aerodinâmica é confirmada por um Cx de 0,375 a Cz zero (downlift) - para uma grande precisão sem a ajuda de sistemas ativos.Os interiores também se distinguem pelo minimalismo do design e dos materiais, todos eles concebidos com o objetivo de proporcionar o maior envolvimento possível na experiência de condução.Em particular, o cockpit foi concebido com o objetivo de minimizar os componentes que poderiam distrair o condutor, como se pode ver pelo número limitado de comandos com uma utilização prática durante a condução e que se encontram na consola central.Diretamente à frente do condutor encontra-se um ecrã, cujo design "telescópico" 3D envolve o condutor numa interação inédita.O volante, desprovido de todos os seus botões habituais, oferece uma experiência de puro prazer de condução. Tal como num cockpit de avião, os comandos estão localizados a diferentes níveis, na baixa consola central e num plano mais elevado, instalados no revestimento central no interior do tejadilho.Os interiores estão disponíveis em dois níveis de acabamento: "Tributo" e "Alfa Corse". O tablier e o túnel central, inspirados na aviação, utilizam materiais como o alumínio, a fibra de carbono, a pele e a Alcantara. Os bancos envolventes reinterpretam os do seu antecessor, garantindo conforto e ergonomia. Cada detalhe foi concebido para criar um ambiente exclusivo e envolvente, mantendo a herança estética e técnica do 33 Stradale de 1967.