O novo S-Cross foi profundamente renovado: esteticamente tem um ar mais robusto e elegante, compatível com o seu estatuto SUV, e uma nova motorização.

Na fase de lançamento, a marca propõe um bloco turbo 1.4 Boosterjet de injeção direta aliado ao sistema SHVS ‘mild-hybrid’ de 48 V, com uma potência de 95kW e 232 Nm de binário.

Está disponível com tração às duas rodas, sistema 4x4 selecionável Allgrip (Auto, Sport, Snow e Low), e transmissão de seis velocidades manual ou automática. Atinge a velocidade máxima de 195 km/h e cumpre os 0 aos 100 km em 9,5 s e 10,2 s, consoante a tração.

Esteticamente, esta geração S-Cross apresenta uma nova grelha frontal, faróis com LED de três pontos de alta luminosidade e guarda-lamas quadrangulares nas rodas dianteiras e traseiras, em conjunto com detalhes prateados à frente e atrás.

O interior conta com um ‘design’ tridimensional, que combina com o caráter de um SUV robusto. O habitáculo acomoda cinco adultos e a bagageira tem 430 litros de capacidade.

Entre outras novidades, a Suzuki destaca o teto solar panorâmico, o ecrã do sistema de informação e entretenimento de 9 polegadas, e um elevado número de tecnologias de segurança avançada.

Strong Hybrid





O presidente da Suzuki anunciou que a gama S-Cross irá incluir mais tarde, mas ainda no próximo ano, versões híbridas mais potentes com o novo sistema Strong Hybrid da marca japonesa.

O sistema Strong Hybrid combina um motor de combustão de novo desenvolvimento com um único motor-gerador (Motor Generator Unit, ou MGU) e uma caixa de velocidades robotizada (Auto Gear Shift, ou AGS). Funciona tanto na condução híbrida como na condução elétrica (motor térmico inativo), para reduzir o consumo de combustível.

Fotogaleria: Apresentação mundial. Novo Suzuki S-Cross



Inclusivamente, numa gama baixa de rotações, o motor elétrico pode fazer arrancar e acelerar o veículo suavemente, e, também, propulsioná-lo sem recurso ao motor térmico (condução elétrica com motor de combustão inativo) enquanto desliza, circula e move-se em marcha-atrás, para realizar a manobra em silêncio e com o mínimo consumo de combustível.

É possível escolher entre o modo standard e o modo Eco. No modo standard, o sistema assiste mais frequentemente o motor, para uma condução mais enérgica, enquanto no modo Eco aumenta a frequência da condução elétrica, para melhorar a eficiência de consumo de combustível.

O novo sistema Strong Hybrid estará disponível na Europa no próximo ano, primeiro no Vitara, e logo depois no S-Cross.