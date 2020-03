Aston Martin apresenta desportivo de 900 mil euros inspirado em caça F/A-18

A Aston Martin revelou esta quarta-feira o V12 Speedster, um superdesportivo inspirado nos aviões-caça. O novo modelo da fabricante favorita de James Bond contará apenas com 88 exemplares produzidos e um preço condizente: cerca de 900 mil euros.

O V12 Speedster foi criado pelo departamento de personalização da marca, "Q by Aston Martin", e apresenta algumas particularidades, nomeadamente o facto de ser um descapotável sem para-brisas. Assim, o condutor e o passageiro terão de usar capacetes.



"Estou extremamente orgulhoso de apresentar o último e mais excitante modelo especial da Aston Martin. O V12 Speedster é uma demonstração incrível da capacidade e determinação da ‘Q by Aston Martin’ para criar este desportivo de dois lugares para os nossos clientes mais entusiastas e exigentes", referiu o CEO da empresa, Andy Palmer.



O V12 Speedster utiliza elementos dos modelos DBS Superleggera e Vantage para criar uma "plataforma única", refere a Aston Martin em comunicado.





A carregar o vídeo ...



O bólide apresentado na sede da empresa, em Gaydon, no Reino Unido,terá apenas 88 exemplares produzidos e o preço é de 765 mil libras (878 mil euros ao câmbio atual). As encomendas podem ser feitas a partir de hoje e as entregas estão previstas para o primeiro trimestre de 2021.