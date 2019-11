Aston Martin lança moto de 120.000 dólares à procura de renovação

A Aston Martin está a testar o mercado de duas rodas. No Salão de Motos de Milão, a 5 de novembro, a combalida marca britânica — fabricante de carros desportivos como o Vantage e o DB11 — apresentou a AMB 001, uma moto com 180 cavalos de potência que só pode andar legalmente em pistas de corrida. A máquina será feita em parceria com a Brough Superior, outra empresa britânica. Será a primeira vez que um modelo Brough Superior vem com motor V2 turbo.

O anúncio é mais um dos esforços de criação da Aston no sentido de renovar a marca, que incluem um coupé de 700.000 dólares customizado para o ator Daniel Craig e oferecido como presente de fantasia no catálogo anual da retalhista Neiman Marcus e uma cesta de piquenique para acompanhar o utilitário desportivo DBX. Estas novidades chegaram após uma série de problemas na companhia de 106 anos: o cash flow gerado foi pequeno no primeiro semestre de 2019, a entrada em bolsa foi um fracasso (as ações caíram 71% desde a estreia, no ano passado) e houve necessidade de levantar 150 milhões de dólares com uma venda de títulos devido à baixa liquidez e o pessimismo por causa do Brexit.

A escolha pode soar estranha, mas não é inédita. No passado, a Porsche construiu um motor para a Harley-Davidson e a Jaguar começou a sua operação quando se chamava Swallow Sidecar e fabricava carrinhos laterais para transporte de passageiros em motos.

Ironicamente, apesar da herança inglesa, a AMB 001 será montada na fábrica da Brough Superior em Toulouse, em França, e as entregas começarão no último trimestre de 2020. A moto terá motor de 997 cc fabricado pela Brough, com detalhes externos que refletem a parceria: o logotipo alado da Aston Martin e pintura na tradicional coloração verde. Rodas e conjuntos de freio serão em preto fosco e haverá detalhes em fibra de carbono. O assento em couro na cor creme será costurado à mão.

Os benefícios para a Brough Superior, ressuscitada pelo designer de motos Thierry Henriette em 2013, representam a maior visibilidade e, provavelmente, algum dinheiro. Fundada em 1919, a Brough faliu em 1940, mas fãs dedicados mantiveram a chama acesa durante décadas.

O benefício para a Aston Martin é menos claro, especialmente porque a indústria de motos tem lutado para atrair jovens compradores nos últimos anos. Não há expectativa de geração de muito dinheiro com as motos, que serão vendidas em edição limitada de 100 unidades a 108.000 euros cada. Um representante da Aston Martin recusou-se a discutir os detalhes da parceria.

