Depois de mais de 100 anos de produção de automóveis de luxo, este é um"novo capítulo ousado e um momento marcante", assume a empresa. "Não posso enfatizar o suficiente o quão incrivelmente empolgante e significativo é o DBX para a Aston Martin", disse Andy Palmer, presidente e CEO da Aston Martin. "Só com o seu desenvolvimento, este belo SUV já levou a empresa a novos territórios e em direções inspiradoras", afirmou, esta terça-feira, 19 de novembro, no evento de lançamento, em simultâneo em Los Angeles e Pequim.



De acordo com a Aston Martin, o novo DBX, cujo preço de venda começará nas 158 mil libras (cerca de 184,6 mil euros), apresenta comodidades de luxo que os compradores esperam da marca, além de recursos utilitários mais capazes.



O DBX é alimentado por um motor V8 de quatro litros e 542 cavalos de potência. Atinge uma velocidade máxima de 291 km/h mph e tem capacidade para chegar aos 100 km/h em 4,3 segundos.



O veículo apresenta uma "suspensão pneumática adaptativa de três volumes" com um "sistema de controle anti-roll" elétrico de 48 volts e amortecedores ativos eletrónicos para fornecer uma capacidade inovadora "nunca vista num Aston Martin".



A fabricante de automóveis segue, assim, o caminho já iniciado pela Lamborghini ou a Maserati, que viram a sua aposta no segmento dos SUV a dar bons resultados.

A Aston Martin enfrenta um ano complicado: desde que entrou na bolsa de Londres, a empresa desvalorizou cerca de 80%. O lançamento do novo DBX pretende ser o momento de viragem. O primeiro utilitário desportivo (SUV) da marca é feito para ser conduzido por "uma mulher de negócios californiana, mãe, na casa dos 40, chamada Charlotte", afirma a empresa, citada pelo Financial Times.Além de Charlotte, a Aston Martin quer chegar a mais compradores fora do Reino Unido, particularmente na China, um mercado-chave para os SUV premium, composto, em grande parte, por clientes do sexo feminino.