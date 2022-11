Autoeuropa propõe a trabalhadores aumento de 5,2% a partir de dezembro

A administração da Autoeuropa e a Comissão de Trabalhadores (CT) concordaram num aditamento ao acordo salarial em vigor substituindo o aumento de 2% previsto para janeiro de 2023 por uma subida na remuneração de 5,2% com efeitos a partir de dezembro, indica esta segunda-feira a CT.Em comunicado, a CT refere que este foi o resultado alcançado "após várias reuniões com a administação relativamente ao aumento salarial extraordinário".Esta proposta terá agora de ser aprovada pelos trabalhadores em referendos que se realizarão a 4 e 5 de dezembro.No comunicado, a CT dá vários exemplos da aplicação do aumento de 5,2% para diversos níveis salariais.Assim, quem tinha um salário de 1.148,5 euros em janeiro deste ano, a que acrescia 287,13 euros de subsídio de turno, passará a receber 1.208,5 euros mais 302,13 euros de subsídio, num aumento global de 75 euros.Os trabalhadores que auferiam de um vencimento de 1.417,5 euros (com subsídio de 354,38 euros) passarão a receber 1.491,5 euros mais 372,88 euros, num aumento total de 92,5 euros.A empresa, entretanto, pagou um bónus de 400 euros a todos os trabalhadores no vencimento de novembro.