China constrói estrada inteligente que poderá recarregar carros

A estrada para o futuro da condução autónoma na China é pavimentada com painéis solares, sensores de mapeamento e carregadores de baterias eléctricas. O país está a testar uma "rodovia inteligente" que pode acelerar a transformação da indústria global de transporte.

As tecnologias serão instaladas por debaixo do betão transparente utilizado para construir um trecho de 1.080 metros de extensão de estrada na cidade de Jinan, no leste do país. Cerca de 45.000 veículos passam pela estrada todos os dias e os painéis solares internos geram electricidade suficiente para manter as luzes da rodovia acesas e para abastecer 800 casas, segundo a construtora Qilu Transportation Development Group.

No entanto, a Qilu Transportation não quer limitar-se a fornecer a rede eléctrica: quer que a estrada seja tão inteligente quanto os veículos do futuro. O governo afirma que 10% dos carros deverão ser totalmente autónomos até 2030 e para a Qilu tal representa uma oportunidade de fornecer melhores actualizações de tráfego, mapas mais precisos e recargas de baterias de veículos eléctricos no caminho - tudo a partir do chão.

"As rodovias que usamos são capazes apenas de transportar os veículos que passam, são como o produto da geração 1.0", disse Zhou Yong, director-geral da empresa. "Estamos a trabalhar nas gerações 2.0 e 3.0, transplantando cérebros e um sistema nervoso".

A construção dá-se no momento em que o governo do presidente Xi Jinping avança com o plano "Made in China 2025" para ajudar o país a transformar-se numa potência industrial avançada, deixando de ser um simples fornecedor de ténis, roupas e brinquedos para exportação. Entre os 10 sectores destacados estão os de veículos de nova energia, tecnologia da informação e robótica.

Parte desse esforço envolve a construção do que o governo chama de sistema de transporte inteligente. A coordenação do desenvolvimento de carros autónomos e sistemas de rodovias inteligentes é um dos focos, disse Yuan Peng, vice-director do departamento de ciência e tecnologia do Ministério dos Transportes.

"O ministério ajudará a oferecer estradas inteligentes para os carros inteligentes que estão a chegar", disse Yuan.

O primeiro passo engloba uma parte da via expressa que circunda Jinan, um antigo pólo industrial com cerca de 7 milhões de habitantes que abriga a China National Heavy Duty Truck Group, também conhecida como Sinotruk, que inclui a MAN, da Volkswagen, como accionista minoritária. A Zhejiang Geely Holding Group também mantém uma fábrica na cidade que produz carros da marca Geely.

A estrada tem três camadas verticais, sendo que o revestimento de material transparente permite que a luz solar atinja as células solares que estão por baixo. A camada superior também tem espaço interno para encadear fios de recarga e sensores que monitorizam a temperatura, o fluxo de trânsito e o peso.





Os painéis solares estendem-se por duas faixas, que não parecem diferentes de uma estrada normal para o motorista, e são mais finos do que uma moeda de 1 yuan. A estrada de teste é muito curta para oferecer recarga sem fio actualmente, disse Zhou.

"Do ponto de vista da tecnologia, a recarga não é um problema", disse Zhou. "Os veículos que podem ser carregados sem fio ainda não são usados nas estradas".



Artigo publicado originalmente na Bloomberg a 11 de Abril