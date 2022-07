Conheça as marcas que mais automóveis elétricos vendem em Portugal

O primeiro semestre deste ano registou uma quebra de 7,4% nas vendas de automóveis ligeiros de passageiros em Portugal face à primeira metade de 2021, segundo dados da ACAP. Entre janeiro e junho foram matriculados 75.449 viaturas, praticamente menos seis mil do que um ano antes.No entanto, o segmento dos ligeiros de passageiros totalmente elétricos continua a crescer de forma expressiva. Só em junho foram vendidos 1.652 veículos, uma subida homóloga de 24,1%.E olhando para o semestre o crescimento é de 62,7%, para um total de 7.637 automóveis.A Tesla lidera este segmento do mercado, com 1.050 unidades vendidas. Segue-se a Peugeot, com 763, e a BMW, com 635.A oferta é cada vez mais variada, com 28 marcas a terem em oferta modelos totalmente elétricos. Destas, 20 venderam mais de 100 veículos nos primeiros seis meses do ano.