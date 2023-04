General Motors vai dispensar 5.000 trabalhadores através de acordos amigáveis

A General Motors vai avançar com cortes de pessoal, através de acordos de rescisão voluntária, que irão afetar 5.000 trabalhadores.Segundo a Bloomberg, os cortes fazem parte de um plano de contenção de custos e vão permitir à construtora automóvel poupar mil milhões de dólares por ano, já a partir de 2023, de acordo com o administrador financeiro da empresa, Paul Jacobson.As saídas voluntárias abrangem 6% dos 81.000 funcionários de escritório da empresa com sede em Detroit."Estávamos dispostos a pagar por um programa de rescisões voluntárias de modo a fazer tudo para evitar demissões involuntárias", afirmou Paul Jacobson, numa conferência do Bank of America em Nova Iorque.A construtora automóvel anunciou o programa de acordo no mês passado e em face do resultado, neste momento, não está a ser considerada a possibilidade de despedimentos, garantiu a empresa, num comunicado.A General Motors está a tentar aforrar capital atendendo designadamente aos 5 mil milhões de dólares que vai gastar nos próximos anos para converter a sua linha de veículos de combustão interna em motores totalmente elétricos. O plano é disponibilizar 30 modelos elétricos globalmente até 2025.