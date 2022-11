Greve na Autoeuropa não afetou volume de produção, diz empresa

A paralisação de duas horas por turno que se registou nos dias 17 e 18 de novembro e que teve a adesão de 37% dos trabalhadores, não afetou a produção planeada pela Volkswagen Autoeuropa, revelou a fábrica em comunicado."A empresa continua empenhada em ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores, de modo a colmatar as dificuldades económicas atualmente sentidas por via do aumento generalizado da inflação", pode ainda ler-se no documento.Para esse efeito, explicam, foi marcada para dia 25 de novembro, uma reunião com a Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, com o objetivo de serem discutidas "medidas salariais adicionais".Já no passado dia 15 de novembro a CT considerou existirem condições para voltar a discutir medidas salariais com a empresa, solicitando a retirada do pré-aviso de greve aos três sindicatos, mas tal posição não foi aceite pelos sindicatos.