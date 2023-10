Mitsubishi Motors vai investir até 200 milhões na divisão de veículos eléctricos da Renault

O fabricante japonês de automóveis Mitsubishi Motors revelou esta terça-feira que vai investir até 200 milhões de euros na Ampere, a nova divisão de veículos elétricos (VE) da Renault francesa.A Mitsubishi Motors faz parte da aliança da Renault com o fabricante automóvel japonês Nissan, desde que este último assumiu o controlo da empresa na sequência dos seus problemas financeiros devido aos escândalos de manipulação de dados sobre a eficiência energética."O investimento máximo na Ampere será de 200 milhões de euros", disse a Mitsubishi Motors em comunicado, onde esclarece que o investimento "representa um ambicioso passo em frente" no seu plano de gestão a médio prazo, "no qual se comprometeu a desenvolver veículos elétricos e a reforçar a cooperação com os membros da Aliança para acelerar a eletrificação".Através do investimento na Ampere, a Mitsubishi Motors pretende melhorar a sua tecnologia de desenvolvimento de veículos elétricos e expandir a sua gama de modelos, adianta.A Renault pretende separar a sua divisão de veículos elétricos e cotá-la na bolsa de valores em 2024.O grupo francês quer ainda manter uma participação de 50% na empresa, na qual a Nissan se comprometeu a participar com um investimento de até 600 milhões de euros, o qual já foi anunciado.De acordo com o diário económico Nikkei, como parte do seu investimento na Ampere, a Mitsubishi Motors planeia vender veículos elétricos desenvolvidos pela empresa francesa sob a sua própria marca no Sudeste Asiático e na Europa, os seus principais mercados.