Nissan apresenta protótipo elétrico 20-23

Para celebrar os 20 anos da Nissan Design Europe (NDE) em Londres, a marca japonesa apresentou um arrojado protótipo de automóvel elétrico urbano desportivo, denominado Nissan Concept 20-23.

Inspirado pela participação da Nissan na Fórmula E, bem como pelas provas de simuladores online e pela herança da Nissan de ‘hatchbacks’ arrojados, o novo Concept 20-23 foi revelado pelo próprio CEO da marca, Makoto Uchida.

A apresentação teve lugar numa barcaça flutuante atracada diretamente fora do NDE no troço da Bacia de Paddington do canal Grand Union, que é uma parte fundamental da paisagem única em torno do NDE e que o torna um local tão distinto e inspirador.

O Nissan Concept 20-23 foi concebido por uma equipa que inclui alguns dos membros mais jovens daquele estúdio de ‘design’, com o simples objetivo de imaginarem um automóvel - sem restrições - que gostariam de conduzir nas ruas da cidade onde trabalham.

O nome Concept 20-23 reflete 20 anos de posição da NDE no coração de Londres, bem como o tradicional número 2 (ni) 3 (san) da Nissan e que é, também, o ano atual.





Também continua uma longa tradição da Nissan de trazer diversão distintiva para o mundo dos ‘hatchbacks’ e automóveis de cidade. Com a herança dos chamados ‘Pike Cars’ da Nissan, como o Be-1, Pao, Figaro e S-Cargo, o Concept 20-23 inclui um toque do século 21 misturado com esta tradição de automóveis compactos.

Resumindo o projeto Concept 20-23 na sua apresentação em Londres, Alfonso Albaisa, vice-presidente sénior de Design Global da Nissan, disse: ‘É uma celebração apropriada de 20 anos do NDE, um local onde ideias ousadas tomaram forma e ganharam vida!’