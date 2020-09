Nova geração do Citroën C4 já pode ser encomendada pelos portugueses. Gama inclui versão elétrica

A Citroën abriu as encomendas da nova geração do C4 em Portugal na passada sexta-feira, 18 de setembro. A berlina compacta da marca francesa conta agora com uma versão totalmente elétrica.Os novos C4 chegam com quatro motorizações: duas a gasolina, uma a diesel e a versão elétrica.As entregas, refere a PSA, deverão iniciar-se no final do ano.Quanto a preços, o C4 mais acessível, com a versão de entrada de equipamento e motor a gasolina de 1,2 litros, custa 24.908 euros.Se a opção for o motor a diesel de 1.500 cm3, a versão de equipamento mais acessível custa 30.508 euros.Já o e-C4, a versão elétrica, custa 37.607 euros no nível de equipamento mais baixo.O e-C4 tem, de acordo com a marca, uma autonomia de 350 quilómetros.