Novas matrículas chegam à estrada. A estreia é num elétrico

"Foi emitida, esta noite, a primeira matrícula do novo formato AA-01-AA. Esta matrícula foi atribuída a um veículo elétrico", anuncia o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), num comunicado enviado esta terça-feira, 3 de março, às redações.





Começa assim um novo ciclo nas matrículas, da mesma forma que terminou o anterior: a última matrícula a ser emitida no antigo modelo, 99-ZZ-99, foi também atribuída a um veículo elétrico, em maio de 2005, aponta o IMT.





As novas matrículas dos veículos passam a ter o modelo AA-00-AA e vão deixar de ter a indicação sobre o mês e ano da primeira inscrição do veículo, de acordo com um diploma publicado a 14 de janeiro. O objetivo é harmonizar com outros países europeus e evitar confusões a quem viaja para fora.





O novo formato de matrícula terá uma duração de utilização previsível de 45 anos, confirma agora o IMT, reiterando o texto do diploma, sendo que está também prevista a possibilidade de se "considerar a inclusão de três algarismos na matrícula".





O tempo máximo possível de utilização do modelo AA-00-AA é estimado em cerca de 74 anos, mas este período deverá ser reduzido, "nomeadamente pela não utilização de combinações que possam formar palavras ou siglas que se entenda dever evitar", lia-se no mesmo diploma.