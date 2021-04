Novo Honda HR-V apenas em versão híbrida não recarregável

‘Design’ moderno, linhas horizontais prolongadas e superfícies harmoniosas, à semelhança de outros modelos recentes da marca japonesa, a nova geração do Honda HR-V Hybrid, designado e:HEV, apresenta uma carroçaria formato coupé de dimensões muito idênticas à do seu antecessor – 4,77 metro (m) de comprimento e 1,77 m de altura –, mas a altura é menor 20 milímetros (mm), para 1,58 m.

Apesar disso, a marca japonesa assegura que o habitáculo oferece mais espaço para as pernas (35 mm) dos passageiros do banco traseiro. A configuração da plataforma permite, também, que o HR-V Hybrid receba os famosos ‘Bancos Mágicos’. A capacidade da bagageira não foi no entanto divulgada. Aqui a novidade é a abertura e o fecho automáticos do portão traseiro, que integra uma função mãos-livres.

O sistema propulsor combina um motor a gasolina i-VTEC de 1.5 litros, dois motores elétricos e uma bateria de iões de lítio de pequena capacidade, que está situada sob o piso da bagageira, tudo com uma potência máxima é de 106 cv.

O sistema e:HEV inclui três modos de condução, automaticamente selecionados de acordo com as necessidades de condução. O arranque é feito em modo elétrico, mudando gradualmente para o modo híbrido quando o motor está sobre a pressão de um binário alto, com recurso ao motor a combustão em condução a velocidades altas e constantes.

As dinâmicas de condução são aprimoradas através da ‘performance’ dos vários modos de condução – Sport, Normal e Econ –, enquanto o modo de condução B adicional pode ser selecionado através da caixa de velocidades, para uma travagem regenerativa forte e uma experiência mais semelhante à de um veículo elétrico.

Segundo a Honda, o novo modelo da Honda oferece uma conectividade interior avançada que permite aos utilizadores conectarem-se com a sua vida quotidiana com facilidade.

O ecrã digital intuitivo de 9 polegadas permite um acesso fácil a funções e controlos de conveniência e a utilização HMI foi significativamente aperfeiçoada, em comparação com os sistemas HMI do modelo anterior. O condutor pode também selecionar a quantidade de informação do sistema de assistência ao condutor que é exibida no ‘cluster’ digital de TFT e:HEV de 7 polegadas, reduzindo ainda mais a distração durante a condução.

O sistema, com navegação semelhante à dos ‘smartphones’, permite, também, espelhar o ecrã do telemóvel através do Apple CarPlay (via Bluetooh, Wi-Fi ou cabo) e Android Auto (cabo).





Em matéria de segurança, o novo HR-V Hybrid está equipado, pela primeira vez, com o atualizado sistema de Honda Sensing, que inclui uma nova câmara dianteira monocular mais ampla e de maior definição e o processamento de imagem a altas velocidades, uma melhor combinação que a anterior, com a câmara e o sensor. Inclui, também, uma melhoria na utilização à noite do sistema de deteção de peões com função de travagem atenuante de colisão, que agora deteta a aproximação de veículos, incluindo ciclistas e motociclos, aplicando os travões se necessário.

Cruise Control adaptativo (ACC), informação do ângulo morto, monitor de trânsito lateral e sistema de assistência em descida íngreme são tecnologias que estão disponíveis também no novo Honda HR-V Hybrid que estará disponível no mercado nacional no final deste ano.