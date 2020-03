Porsche lança nova geração 911 Turbo S

Lançado nas versões cupê e cabriolet, o novo topo de gama 911 está disponível no mercado nacional a partir de 264.547 euros (coupé) e 279.485 euros (cabriolet).

Ambos são alimentados pelo novo motor boxer de 3,8 litros com dois turbocompressores de geometria variável, que disponibiliza 650 cv, mais 70 cv que o seu predecessor. O binário máximo chega agora aos 800 Nm (um aumento de 50 Nm).

A caixa PDK), específica, reduz a aceleração dos zero aos 100 km/h para 2,7 segundos (uma descida de 0,2 segundos), enquanto a velocidade máxima se mantém sem alterações nos 330 km/h.

As dimensões do 911 Turbo S aumentaram significativamente em linha com o comportamento dinâmico: a carroçaria é agora 45 milímetros mais larga acima do eixo dianteiro (1.840 mm), e a largura global acima do eixo traseiro é de 1.900 mm (um aumento de 20 mm).

Vias mais largas, aerodinâmica de novo desenvolvimento e pneus de diâmetro diferente entre eixos contribuem para a sua agilidade e caráter desportivo. A aerodinâmica adaptativa inclui lamelas de arrefecimento com controlo automático na dianteira, enquanto a asa traseira foi desenhada para proporcionar ainda mais força descendente.

Pela primeira vez, o 911 Turbo S transfere a sua potência para a estrada com pneus de diâmetro diferente entre os dois eixos: 20" com dimensões 255/35 à frente e 21" com dimensões 315/30 atrás.

Os novos equipamentos opcionais sublinham a imagem mais desportiva do 911 de tração integral. Estes incluem Porsche Active Suspension Management (PASM) com chassis desportivo rebaixado em 10 mm e o sistema de escape desportivo com lamelas ajustáveis que garantem um som distinto.

A nova dianteira com entradas de ar mais largas tem a característica imagem Turbo com dois módulos duplos de luzes, assim como faróis LED matrix escurecidos. O redesenhado spoiler dianteiro pneumaticamente extensível e a asa traseira mais larga proporcionam mais 15 por cento de força descendente. A musculada traseira com entradas de ar integradas enfatiza a carroçaria do 911 Turbo S. A nova imagem da traseira é completada pelas saídas de escape retangulares em Preto brilhante, típicas do Turbo.

No habitáculo, a lista de equipamentos de série inclui interior totalmente em pele e frisos em carbono em combinação com aplicações em cor Prata. Os bancos desportivos com regulação em 18 vias apresentam pespontos que prestam homenagem ao primeiro 911 Turbo (type 930).

Elementos gráficos de qualidade e logótipos no painel de instrumentos completam as características típicas do Turbo S. O ecrã central do PCM tem agora 10,9", e pode ser operado rapidamente sem distrações graças à sua nova configuração. Outras funcionalidades a bordo equipadas de série são o volante desportivo GT, o Pacote Sport Chrono com integração da app Porsche Track Precision e o sistema de som BOSE Surround.