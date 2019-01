Primeiro Ferrari 275 GTB que "nunca ninguém viu" acelera para leilão

Construído em 1964 e com o número de série 1, o automóvel deverá atingir um valor entre 6 e 8 milhões de dólares quando for leiloado pela Gooding & Co nos próximos dias 18 e 19 de janeiro.

O carro serviu como protótipo e carro de desenvolvimento da Ferrari, e competiu no rally de Monte Carlo em 1966.





O protótipo do Ferrari 275 GTB foi a base de todo o programa 275, que sucedeu o 250 GT SWB Berlinetta. O Motor Trend Classic colocou o 275 no terceiro lugar da lista dos 10 maiores Ferraris de todos os tempos, atrás do 250 GTO e do 365 GTB/4 Daytona.





"Este carro esteve praticamente fora do radar nos últimos 25 anos", afirma David Brynan, especialista da Gooding, citado pela Bloomberg. "Nunca ninguém o viu".

Projetado pela Pininfarina, este primeiro exemplar do modelo foi originalmente construído com carroçaria de nariz curto e usado para experiências antes de ser atualizado para o corpo de nariz longo que a Ferrari usaria para os seus modelos de produção.