Produção automóvel aponta para segundo melhor ano de sempre

Ao contrário do retalho, a indústria automóvel portuguesa poderá fechar este ano com um sorriso rasgado. As perspetivas do setor apontam para a superação da fasquia dos 300 mil veículos produzidos, o que apenas ocorreu em 2019.

