PSA de Mangualde começa a produzir modelo da Fiat em outubro

A fábrica da PSA (agora Stellantis) em Mangualde começa em outubro a produzir mais um modelo: o Fiat Doblò. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo CEO do grupo automóvel, Carlos Tavares, numa cerimónia para assinalar os 60 anos da unidade de produção.A Stellantis de Mangualde, segunda maior fábrica de produção automóvel em Portugal, já produzia três modelos de comerciais ligeiros de três marcas do grupo: Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo.Agora, passa a contar no portefólio com um modelo da Fiat, uma das marcas integradas no novo gigante automóvel após a fusão entre a PSA e a Fiat Chrysler Automobiles."Pretendemos continuar a liderar o mercado de veículos comerciais e agora, ao acrescentarmos o Fiat Doblò ao portefólio de Mangualde, alcançaremos uma maior eficiência e melhoraremos a nossa competitividade", afirmou o CEO da Stellantis, Carlos Tavares.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença na cerimónia e enaltecei a importância da fábrica de Mangualde."Esta fábrica teve um percurso ímpar, ultrapassando todo o tipo de crises e conseguiu resistir, acabando por chegar ao dia de hoje com uma reputação sem igual, que a coloca no topo em termos de qualidade e eficiência a nível universal.""Hoje, vim aqui ouvir boas notícias, com a Stellantis a colocar mais uma marca e mais um modelo no portefólio desta fábrica", disse ainda.A unidade de Mangualde é a mais antiga fábrica de produção de automóveis em Portugal e atingiu já este ano " o marco de um milhão e meio de veículos produzidos desde a sua fundação", distribuídos por 22 modelos diferentes.