Renault Rafale: à conquista de novos horizontes

Porta-estandarte da gama Renault, o novo Rafale reforça a ofensiva da marca no segmento D e foi apresentado este domingo no Paris Show em Le Bourget, por Luca de Meo, diretor-geral do Grupo Renault, e Fabrice Cambolive, diretor-geral da Renault.O Rafale é o primeiro automóvel de produção inteiramente concebido de acordo com a nova linguagem visual que Gilles Vidal introduziu já como responsável pelo Design da marca.Com 4,71 metros de comprimento, 1,86 m de largura e 1,61 m de altura, apresenta uma longa distância entre eixos (2,74 m, a mesma do novo Espace). A linha de tejadilho curva permite-lhe ter muito espaço para a cabeça nos lugares traseiros.O habitáculo está disponível em duas versões – 5 ou 7 lugares – com preço idêntico AS capacidade da bagageira varia entre os 159 e os 1.818 litros.O nível de entrada custa 45.499 euros, e os dois acabamentos seguintes vão ser comercializados por 48.299 euros (Alpine) e 50.299 euros (Iconic).Construído sob a plataforma modular CMF-CD da Aliança, também utilizada pelo Austral (C-SUV) e pelo Espace (D-SUV), o Rafale oferece possibilidades inéditas nos conteúdos de tecnologia, ao nível do chassis, dos grupos motopropulsores e dos equipamentos tecnológicos.O grupo propulsor E-Tech ‘full hybrid’, a gasolina, de 200 cv – idêntico ao do Espace – está associado à transmissão automática multi-modo e coloca a autonomia entre as mais longas e as emissões de CO2 entre as mais baixas do segmento. Em breve, a marca vai apresentar uma nova variante de alto desempenho, equipada com o E-Tech 4x4 de 300 cv.O grupo motopropulsor E-Tech, de 200 cv, tem uma arquitetura em ‘série-paralela’. Inclui um motor de combustão interna a gasolina de 3 cilindros, turbo, com 1.2 litros de cilindrada, 130 cv (96 kW) de potência e 205 Nm de binário, e dois motores elétricos. O motor elétrico principal debita 50 kW (70 cv) e 205 Nm. É alimentado por uma bateria de iões de lítio de 2 kWh/400V de capacidade para uma condução totalmente elétrica. O motor elétrico secundário é um gerador de arranque de alta tensão (HSG) de 25 kW e 50 Nm que liga o motor e aciona as mudanças de velocidade na caixa multi-modo sem embraiagem.Potente, económico, automático e auto-recarregável, este grupo moto propulsor oferece a melhor relação prestações/consumos do mercado (4,7 litros por cada 100 km e 105 g de CO2/km, ainda a aguardar certificação) e uma autonomia de até 1100 km).A nível de condução, o Rafale associa um eixo traseiro multi-link à mais recente atualização do sistema de direção às 4 rodas 4Control Advanced. A suspensão multi-link (multibraços) permite assegurar as configurações mais eficientes para o comportamento em estrada, sem prejudicar o conforto, e contribui para atenuar os ruídos provenientes do chassis.Por sua vez, o sistema de direção às 4 rodas - 4Control Advanced – melhora, significativamente, o comportamento a baixas velocidades e aumenta a agilidade e o vigor a velocidades médias e elevadas.Ao percorrer uma curva a menos de 50 km/h, as rodas traseiras viram muito ligeiramente (até 1 grau) na mesma direção que as rodas dianteiras, reduzindo a inércia das rodas traseiras e melhorando a estabilidade do automóvel. A baixa velocidade, as rodas traseiras viram até 5 graus na direção oposta, proporcionando uma agilidade inigualável e encurtando o raio de viragem do novo Renault Rafale para os 10,4 metros (o mesmo que um automóvel de cariz urbano).Entre outras inovações, o Rafale apresenta o novo teto panorâmico Solarbay, em vidro, com 1.470 mm por 1.117 mm, com a tecnologia AmpliSky que substitui as coberturas normais por um sistema ativo completo que escurece cada um dos seus segmentos a pedido, utilizando campos elétricos para mover as moléculas.Nova assinatura luminosa, novas cores de carroçaria e 32 sistemas de segurança ADAS estão entre outros atributos do novo Rafale, um nome inspirado Rafale na aeronáutica.A aviação desempenhou um papel importante na história da Renault: o Caudron-Renault Rafale que, em 1934, voou a uns recordistas 445 km/h de velocidade, é apenas um exemplo.Negócios em Paris, a convite da Renault