Tesla corta preços em Portugal. Model 3 desce 10 mil euros e Model Y cai 4 mil euros

A Tesla reduziu de forma substancial os preços dos seus dois modelos mais baratos e mais vendidos em Portugal, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira.A fabricante de automóveis elétricos liderada por Elon Musk baixou o preço do Model 3 em cerca de 10 mil euros, com a versão mais barata (tração traseira) a ter um preço-base de 44.990 euros.Também o Model Y, que foi o modelo mais vendido da marca em Portugal no ano passado, vê o preço-base baixar mas em aproximadamente quatro mil euros. Assim, a versão mais barata do SUV da Tesla passa a custar 46.990 euros.A empresa justifica a redução dos preços com os ganhos de escala após ter aumentado significativamente os volumes de produção.