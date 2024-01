Tesla já vende mais em Portugal do que Citroën ou Seat

Partilhar artigo



Num ano de recuperação do mercado automóvel português, com o número de ligeiros de passageiros novos a ficar "às portas" das 200 mil unidades, os carros elétricos foram o principal motor, seguidos dos híbridos "plug-in".



No ano passado foram entregues 36.390 carros elétricos, uma subida de 101,9% face a 2022 e um número que representa 18,2% do total dos ligeiros de passageiros novos matriculados em 2023. Isto num ano ...