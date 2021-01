Tesla vende tanto em Portugal como em Espanha

No ano passado a Tesla vendeu 1.413 automóveis em Portugal, uma quebra de 28,6% face aos 1.979 matriculados em 2019, o primeiro ano em que passaram a ser divulgados os dados da marca liderada por Elon Musk.Apesar do recuo nas vendas, o mercado nacional vale praticamente o mesmo do que o espanhol para a fabricante de automóveis elétricos. No país vizinho as vendas da Tesla em 2020 totalizaram 1.465 unidades, ou seja, apenas mais 52 do que em Portugal, tendo sofrido um decréscimo de 28,5% face a 2019, quando as vendas somaram 2.050.Mais. Espanha apenas supera as vendas em Portugal graças aos modelos mais caros da Tesla, uma vez que o mais acessível Model 3 vendeu 1.273 unidades no mercado luso e 1.216 no espanhol. Em Portugal, nove em cada 10 Tesla vendidos são Model 3, enquanto em Espanha o modelo mais barato representou 83% das vendas. O Model S vendeu 109 unidades em Espanha e o Model X vendeu 140.E a quota de mercado em Portugal é substancialmente superior à de Espanha. A Tesla foi responsável por 0,97% dos ligeiros de passageiros vendidos no mercado nacional no ano passado, subindo o seu peso face aos 0,88% de 2019. Já no país vizinho, a fabricante de veículos elétricos alcança uma quota de mercado de apenas 0,17%, quase a mesma do que a que detinha em 2019 (0,16%).A maior fatia de mercado da Tesla em Portugal espelha também o maior avanço do mercado nacional na eletrificação. No ano passado, os 7.876 elétricos puros vendidos em Portugal, um novo máximo anual, representaram 5,4% do total das vendas de ligeiros de passageiros. Em Espanha, contudo, os 17.925 elétricos são apenas 2,11% do mercado.O mercado espanhol fechou 2020 com 851.211 ligeiros vendidos, o que é 5,8 vezes mais do que os 145.417 automóveis matriculados em Portugal no ano passado.