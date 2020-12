Um em cada 8 carros vendidos em novembro foi um híbrido plug-in

Numa altura em que os híbridos ganharam protagonismo devido às alterações fiscais no Orçamento do Estado para 2021, os veículos com esta tecnologia bateram recordes de vendas em novembro em Portugal.

Um em cada 8 carros vendidos em novembro foi um híbrido plug-in









