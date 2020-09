Via Verde e LeasePlan juntam venda, reparação e aluguer de automóveis em portal

A Brisa e a LeasePlan lançaram terça-feira o portal Via Verde Auto que permite aos utilizadores aceder a serviços que vão desde a venda, ao "renting", passando pela reparação e manutenção automóvel. A mobilidade elétrica é uma das fortes apostas do novo portal, refere a Brisa em comunicado.



O portal disponibiliza um incentivo à mobilidade elétrica "com vantagens exclusivas na compra ou renting destes veículos". E permite também aceder a outras informações sobre mobilidade elétrica, incluindo uma calculadora para verificar quanto vai poupar e os locais e modalidades de carregamento dos veículos.





Para as viaturas a combustão interna, os clientes poderão comprar um usado sabendo o "histórico completo de manutenção, além de três anos de garantia e quilometragem certificada", assinala o comunicado.Quem prefira o "renting", quer de um veículo novo quer de um usado, tem a opção de "aluguer com um valor fixo mensal", que inclui as despesas de manutenção, reparação e seguro.Também em termos de reparação e manutenção dos automóveis, o portal permita a marcação de serviços rápidos ou fazer a revisão oficial da marca, através do site da Via Verde, nem como consultar "orçamentos fechados e com pagamento online de forma segura e rápida".Os serviços do portal dão também direito a oferta de saldo portagem para utilização nas autoestradas da rede Brisa.



"O nosso propósito é oferecer aos clientes Via Verde uma resposta diferenciada, completa e 100 por cento digital, às necessidades que têm em relação ao seu automóvel e abrir-lhes a porta para a transição para a mobilidade elétrica", defende Pedro Rocha e Melo (na foto), vice-presidente da Brisa, citado no comunicado.



Já António Oliveira Martins, diretor-geral da LeasePlan em Portugal, considera que "os particulares são um segmento de crescimento importante na nossa estratégia de liderar o mercado do Car-as-a-Service". E, acrescenta, "a parceria com a Brisa permite-nos amplificar a nossa oferta, com o objetivo de disponibilizar aos clientes, soluções flexíveis, rápidas e simples, com a garantia de confiança que a marca Brisa oferece".