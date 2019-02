Abanca renuncia a lançar OPA sobre Liberbank

O banco "decidiu renunciar ao seu interesse em promover a possível operação corporativa entre Abanca e Liberbank e, como consequência, não formular uma OPA sobre o Liberbank", segundo informação relevante enviada ao supervisor do mercado de valores espanhol.

O Abanca tinha confirmado na passada sexta-feira a existência de conversações que podiam levar ao lançamento de uma OPA sobre o também banco espanhol Liberbank.

A CNMV decidiu no início dessa manhã suspender de forma cautelar a negociação das ações do Abanca e do Liberbank, "por haver circunstâncias que podem perturbar" a operação normal, medida que foi posteriormente levantada.

O Abanca está presente em Portugal, nomeadamente depois de ter comprado em 2018 a unidade de banca de retalho em Portugal do Deutsche Bank.

O banco espanhol também comprou no ano passado a operação da filial em Espanha da Caixa Geral de Depósitos, o Banco Caixa Geral, por 364 milhões de euros.