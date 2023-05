Americanos da Acrisure entram em Portugal comprando a corretora Universalis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A corretora Universalis foi comprada pela americana Acrisure. A informação foi avançada pela empresa que descreve a compradora como "uma Fintech líder, que opera no Top 10 das principais corretoras de seguros globais".A transação, encontra-se em análise pelo regulador português, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), e será concluída após a sua aprovação.O valor da operação, que representa a entrada da Acrisure no mercado nacional, não foi revelado.A Universalis escreve que "desde a sua fundação em 1971, a Universalis aumentou os seus prémios de seguro para mais de 25 milhões de euros e expandiu a sua rede de escritórios em Portugal".Atualmente, a Universalis tem 215 agentes, 10 escritórios, e ocupa a 15ª posição no ranking dos corretores nacionais.