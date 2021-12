Aprovado aumento de capital do Novo Banco. Estado torna-se acionista

O Novo Banco anunciou que, no seguimento da reunião do conselho de administração executivo e da assembleia geral de acionistas extraordinária realizadas hoje, "foi aprovado um aumento de capital decorrente da conversão dos direitos de conversão relativos ao ano fiscal de 2015".

Este aumento de capital da instituição financeira liderada por António Ramalho é realizado na modalidade de incorporação de reservas e no montante de 154.907.314 euros, através da emissão de 154.907.314 novas ações ordinárias representativas de 1,56% do seu capital social e que são atribuídas ao Estado português, sublinha o comunicado divulgado junto da CMVM.

O capital social do Novo Banco fixa-se, assim, no valor de 6.054.907.314 euros.

Com este aumento de capital, e por efeito dos acordos celebrados entre o Fundo de Resolução e o acionista Lone Star no contexto da venda de 75% do capital social do Novo Banco, apenas o Fundo de Resolução verá a sua participação diluída, explica o documento.

Ou seja, a participação do Fundo de Resolução passa para 23,44%, já que o Estado passa a ter 1,56%.

O registo do aumento de capital está previsto ocorrer a 17 de dezembro de 2021.