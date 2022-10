Fundo de resolução abdica no Novo Banco e Estado sobe posição para 5,69%

O Fundo de Resolução (FdR) decidiu não comprar os direitos de conversão dos créditos fiscais do Novobanco atribuídos em 2016 e 2017 por conta dos prejuízos, pelos quais teria de pagar quase 250 milhões de euros, assumindo que o montante é elevado. A decisão permite ao Estado aumentar a sua posição no banco para mais de 5%, avança esta quarta-feira o ECO. De acordo com fundo liderado por Luís Máximo dos Santos, o FdR abdicou dos direitos de conversão tendo em conta que " eventual exercício do direito potestativo implicaria […] o pagamento de um preço desalinhado de referenciais razoáveis de valorização do capital do Novobanco".Ainda este ano, o Novobanco realizará um aumento de capital para emitir as novas ações que resultam da conversão dos referidos créditos fiscais. Com esta operação o Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), verá a sua posição direta no Novobanco aumentar de 1,56% para 5,69% e o FdR terá a sua posição reduzida para 19,31%. Os restantes 75% pertencem ao americano Lone Star (75%).Depois de assumir uma perda de mais de 20 milhões de euros com a diluição da sua participação no Novobanco para 23,44% no ano passado, o FdR agora arrisca uma nova perda que poderá ascender a cerca de 55 milhões.