Banca prepara-se para testes de stress climáticos

As instituições financeiras portuguesas já fizeram uma autoavaliação e tiveram os primeiros contactos com o Banco Central Europeu para se prepararem para os testes de stress climáticos que se realizam no próximo ano.

Banca prepara-se para testes de stress climáticos









