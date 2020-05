Esta quebra, justifica o regulador da banca, ocorre num "contexto de redução das taxas de juro, tanto ao nível da gestão de ativos, como em termos de política monetária". Ao mesmo tempo, o resultado de operações financeiras e os prejuízos não realizados totalizaram 45 milhões no ano passado, uma queda de 23 milhões que fica a dever-se ao facto de, em 2018, terem sido realizadas "mais-valias relevantes em consequência da redução estratégica da posição do Banco de Portugal em moeda estrangeira".



A distribuição de resultados será a mesma que tem sido praticada nos últimos anos: 20% dos lucros ficarão retidos para reservas e os restantes 80% serão distribuídos em dividendos ao Estado. Assim, o Banco de Portugal entrega aos cofres públicos 606,8 milhões de euros em dividendos relativos a 2019.



Já o imposto sobre o rendimento totaliza 349 milhões de euros. Feitas as contas, o Banco de Portugal entrega perto de 956 milhões de euros ao Estado.

